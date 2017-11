Boruto non ha obbiettivi come Naruto, almeno secondo la trama dell'episodio 35

Grazie alla rivista, edita da, è da oggi disponibile la trama della nuova puntata di Boruto: Naruto Next Generations , che andrà in onda Mercoledì 29 Novembre, come sempre su

Attenzione possibile Spoiler

Nel numero 52 di Weekly Shonen Jump è comparsa la trama ufficiale del prossimo episodio, il 35°, di Boruto: Naruto Next Generations. In calce alla notizia potete trovare la pagina che riporta la breve descrizione della puntata, sia in inglese che in lingua originale, mentre di seguito la traduzione in italiano:

"EP.35 [L'INCONTRO GENITORI-INSEGNATI...!] Boruto e i suoi amici pensano al loro futuro?! L'incontro genitori-insegnanti comincia!! Chi ha la determinazione di diventare un vero ninja?! Al fine di diventare un vero ninja, prima degli esami di diploma, è stato organizzato un incontro genitori-insegnanti. Sarada mostra tutta la sua forza di volontà per diventare un vero ninja. Boruto, d’altro canto, si accorge di non essere sicuro di quale sia il suo obiettivo finale nel suo viaggio per diventare uno shinobi…?!

Questa settimana: dare consigli a Boruto?! Il misterioso giornalista-Sukea, ha coperto le notizie sugli studenti che si apprestano ad affrontare gli esami di diploma. Preoccupato per il futuro di Boruto, gli qualche consiglio!”

Boruto: Naruto Next Generations, come detto in apertura, andrà in onda Mercoledì 29 Novembre, e comodamente in calce alla notizia potete anche trovare il trailer del episodio 35.