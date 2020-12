Boruto: nuova Key Visual per l'anime, i due fronti si oppongono

Se da un lato il manga di Boruto: Naruto Next Generations sta prendendo una piega davvero interessante, a maggior ragione che Masashi Kishimoto è tornato alla sceneggiatura, dall'altra la narrazione dell'anime stenta a decollare nonostante stia trainando gli ascolti di TV Tokyo. Ad ogni modo, il Jump Festa 2021 ha già riservato qualche sorpresa.

L'evento nipponico non è ancora nemmeno iniziato eppure ha già svelato molteplici novità. Anche quest'anno Shueisha ha dedicato un intero panel a Boruto e sono previste tante novità durante quest'edizione. Girovagando per l'applicazione ufficiale, purtroppo disponibile soltanto in Giappone, i fan hanno avuto modo di soffermarsi su un particolare dettaglio: la nuova locandina promozionale di Boruto: Naruto Next Generations.

La Key Visual in questione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, è una rivisitazione della precedente in quanto aggiunge al suo fianco i membri dell'Organizzazione Kara, figure introdotte solo recentemente all'interno dell'anime. Che Studio Pierrot abbia finalmente deciso di adattare una porzione canonica della storia per abbandonare la formula filler adottata finora?

In attesa di conoscere le prossime novità direttamente Jump Festa 2021 nei prossimi giorni, vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono disponibili i primissimi spoiler di Boruto 53 che preannunciano un capitolo entusiasmante. E voi, invece, cosa ne pensate dell'anime fino ad ora? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto?