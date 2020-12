Boruto: una nuova minaccia è pronta ad attaccare i ninja di Konoha

Il manga di Boruto: Naruto Next Generation ha finalmente messo la parola fine a una delle battaglie più difficili mai intraprese da Naruto, Sasuke e i ninja della Foglia. Decisivo ai fini del combattimento è stato Kawaki, colui che doveva essere protetto dal Settimo Hokage. Tuttavia, sembra essere emerso un nuovo ostacolo.

Il leader dell'Organizzazione Kara, Isshiki Otsutsuki, è stato apparentemente sconfitto. La vittoria sembrava ai limiti dell'impossibile per i ninja di Konoha, ma un'astuzia da parte di Kawaki ha ribaltato l'esito dello scontro

Con Isshiki che minacciava di uccidere Naruto se non fosse uscito allo scoperto, Kawaki si è spontaneamente offerto come suo recipiente. Furbescamente, però, il figlio adottivo dell'Hokage ha mandato in avanti un clone d'ombra. Colto alla sprovvista, l'Otsutsuki è stato divorato dal suo stesso potere di trasferimento ed è finito per diventare un cumulo di polvere.

Prima di cantare vittoria, però, gli abitanti della Foglia potrebbero dover dare l'addio al Settimo Hokage. A Naruto sembra essere rimasto pochissimo tempo in Boruto 53. Inoltre, Naruto, Sasuke e Kawaki devono immediatamente combattere una nuova minaccia. Momoshiki ha ripreso il controllo del corpo di Boruto, prendendo anche l'occhio dell'Uchiha nel processo. Il figlio del Settimo Hokage sembra pronto a lanciarsi all'attacco dei suoi amici. Per il Villaggio della Foglia è la fine? Scopriamo a cosa porterà il colpo di scena che ha segnato le pagine finali di Boruto 53.