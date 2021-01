Boruto: la nuova opening ci mostra la misteriosa energia Karma

Finalmente l'arco narrativo del Vessel, annunciato durante la Jump Festa 2021, ha avuto inizio nella serie animata Boruto: Naruto Next Generations. Con esso viene presentata una nuova opening nella quale individuiamo la nuova abilità del protagonista.

Se nella storia originale Naruto poteva contare sul potere della volpe a nove code anche suo figlio, Boruto, nel prequel a lui dedicato sta per mostrare un'abilità speciale che risiede all'interno del proprio corpo. Un anteprima di tale capacità, denominata Karma, l'abbiamo potuta osservare grazie alla nuova sigla d'apertura, visibile in copertina alla news. In essa il giovane, durante un combattimento col leader dell'organizzazione Kara, presenta un aspetto leggermente diverso, possiamo infatti notare, intorno al suo occhio, un segno nero.

Lo shinobi biondo non è però l'unico in possesso della nuova abilità, anche Kawaki, personaggio che ci venne già anticipato nella precedente opening di Boruto, è stato mostrato con gli stessi simboli in volto. Per conoscere più nel dettaglio le capacità derivanti dal Karma, che presto avrà un ruolo principale nella storia, bisognerà però continuare a seguire la nuova saga.

Nel frattempo ricordo che, nell'ultimo episodio dell'anime di Boruto, l'organizzazione Kara ha svelato il suo nuovo obiettivo introducendo il personaggio di Kashin Koji.

Voi cosa ne pensate del nuovo potere? Fatecelo sapere con un commento.