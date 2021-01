Boruto: la nuova opening rivela simpatici Easter Egg con Naruto Shippuden

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente tornato a seguire le avventure descritte nel manga, introducendo il personaggio di Koshin Kaji e i nuovi obiettivi dell'organizzazione criminale conosciuta come Kara. La saga di Kawaki ricoprirà un ruolo fondamentale nelle avventure di Boruto, anticipate in parte dalla nuova opening.

Da quanto mostrato nelle rapide sequenze della sigla d'apertura sembra infatti che per Konoha stia iniziando una nuova era, nella quale Kawaki e il concetto di Karma saranno centrali. L'aspetto che però ha colpito di più gli spettatori, e gli appassionati di lunga data dell'opera creata originariamente da Masashi Kishimoto, sono i numerosi riferimenti a Naruto Shippuden.

Nel corso dell'opening infatti, come sottolineato dall'utente @Abdul_S17 nel post che potete trovare in calce alla notizia, diversi frame che mostrano il Team 7 di Boruto, l'organizzazione Kara, e alcuni dei personaggi principali su sfondi sterminati, illuminati dalla luce del tramonto, rappresentano un omaggio a quanto vissuto in precedenza da Naruto e i suoi compagni, contro l'Akatsuki, l'organizzazione Alba che poteva contare tra i suoi membri ninja estremamente abili, come Nagato, Itachi e Tobi.

Nei parallelismi mostrati dal fan, Boruto e Sarada prendono il posto rispettivamente di Naruto e Sakura, mentre al tormentato Kawaki spetta il ruolo ricoperto una volta da Sasuke. Cosa ne pensate di questo diretto omaggio ad una delle serie anime più amate e seguite di sempre? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che di recente Boruto e Naruto si sono allenati insieme, e vi lasciamo ad un'interessante discussione riguardo chi sia stato il miglior Hokage.