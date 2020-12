Boruto: la nuova promo dell'episodio 179 anticipa un importante evento presente nel manga

La serie anime di Boruto: Naruto Next Generations ha più volte cercato di seguire quanto narrato all'interno del manga, perdendosi però in eventi ed episodi filler. Dopo la saga dedicata al debutto dell'organizzazione Kara, con l'aggiunta di personaggi inediti come Deepa, ma sembra che dal prossimo episodio si adotterà una maggiore attenzione.

Dai recenti annunci e dalle informazioni riguardanti i prossimi episodi, sappiamo che a breve inizierà l'arco narrativo dedicato ad Ao, e una recente immagine della puntata 179, che andrà in onda tra pochi giorni, sembra confermare un importante riferimento ad un evento presente nella controparte cartacea. Come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina, l'immagine pubblicata mostra Delta e Amado vicini, mentre aspettano un dirigibile presente sullo sfondo.

I lettori del manga sanno quanto sia importante quel dirigibile, che precipiterà e finirà distrutto senza alcun apparente motivo. Naruto deciderà poi di indagare, mandando alcuni ninja nel luogo dove è stato ritrovato il dirigibile, e qui Konohamaru verrà a conoscenza dei veri piani e obiettivi dell'organizzazione Kara e di Ao. L'immagine mostrata ha quindi fatto tornare la speranza che l'anime possa seguire la trama del manga, inserendo magari anche più dettagli, che rimangano però coerenti con quanto raccontato.

Ricordiamo che la preview dell'episodio 179 ha mostrato i membri di Kara in azione, e vi lasciamo agli ultimi momenti di due importanti personaggi.