Boruto: la nuova sfida del Settimo Hokage nella preview dell'episodio 198

L'organizzazione Kara ha ufficialmente fatto la sua prima mossa, minacciando il Villaggio della Foglia, e nonostante il piano elaborato da Kashin Koji per aggirare la sorveglianza alle porte di Konoha, un altro membro interno ha deciso di agire preventivamente, dando luogo all'intenso scontro mostrato nella preview dell'episodio 198.

Dai primi spoiler e dettagli emersi in rete alcuni giorni fa è stato anticipato che nell'episodio 198 Delta, uno dei membri più importanti nella gestione delle operazioni della Kara, si scontrerà con niente di meno che il Settimo Hokage. Dal titolo "Monsters" la puntata in questione è stata presentata con il frenetico video che trovate in calce, condiviso su Twitter da @Abdul_S17.

Naruto non appare particolarmente preoccupato per la sfida che lo aspetta, e chiede informazioni al suo giovane allievo riguardo l'avversaria. Kawaki spiega che si tratta di uno dei membri appartenenti al nucleo dell'organizzazione, e che come tutti gli altri che ricoprono quelle posizioni, è un vero mostro in quanto a potenza e violenza. Delta invece ammette di essere onorata di poter sfidare un combattente del rango di Naruto, il quale userà la Modalità Chakra per affrontarla.

Ricordiamo inoltre che il Settimo Hokage ha reso omaggio al suo mentore Jiraiya, e vi lasciamo alle varie anticipazioni sui prossimi episodi di Boruto.