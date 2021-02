Boruto: la nuova tecnica di Naruto avrà delle conseguenze sul ninja?

Tutti gli occhi sono puntati sul prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations, e l’uscita è ormai vicina. Il capitolo di Febbraio dovrebbe concludere la battaglia di Naruto e Sasuke ora che Isshiki è morto. Il duo però deve ancora fare i conti con il sigillo di Boruto. Se Naruto sopravviverà.

Se siete in pari con il manga, saprete benissimo che in questo momento Naruto non se la sta passando bene. L’eroe ha deciso di usare una nuova forma di Kyuubi nella battaglia contro Isshiki, e l’ha fatto sapendo che avrebbe potuto morire. Kurama l’ha messo in guardia sulle possibili conseguenze di questa tecnica, ma sul come Naruto sarebbe potuto morire sono stati rivelati pochi dettagli. Adesso, le anticipazioni hanno fatto capire che ci saranno delle conseguenze della tecnica, e sembra non essere niente di buono.

L’utilizzo della tecnica infatti ha avuto delle ripercussioni serie sul corpo di Naruto, cadendo a terra. La nuova forma di Kyuubi aveva promesso che avrebbe avuto bisogno di un tributo, e non ha mentito. Ci sono probabilità che Naruto abbia subito dei danni irreversibili, o che il suo chakra ne abbia risentito.

I fan delle novel di Naruto Shippuden potrebbero avere una loro teoria a riguardo. Nelle novel infatti Naruto contrae un cancro del sangue, e Sasuke e Sakura uniscono le forze per curarlo. Neitzens pensa che la causa della malattia potrebbe proprio essere la nuova forma di Naruto, e solo il tempo ci dirà se la teoria è giusta o meno.

Intanto, il flash forward iniziale della serie di Boruto potrebbe avere senso, e il potere nascosto del protagonista è simile alla volpe a nove code di Naruto.

Che cosa succederà a Naruto? Quali sono le vostre teorie? Fatecelo sapere nei commenti!