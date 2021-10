Boruto: è nuovamente tempo di esami nella preview dell'episodio 221

Dopo aver seguito per lungo tempo la rotta tracciata dal manga, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations si avventura in un arco narrativo completamente originale. Per ristabilire le forze in campo, in questa saga i Cinque Kage organizzano un nuovo esame Chunin. Che tipo di prove dovrà affrontare la nuova generazione ninja?

Dopo aver momentaneamente debellato la minaccia degli Otsutsuki e aver scoperto l’esistenza di un nuovo, micidiale pericolo, i protagonisti dell’opera si prendono un momento di riflessione. Prima di continuare con la storia principale, la serie anime prende una via traversa rispetto al manga e da vita a un secondo esame di selezione Chunin.

Nonostante possa perdere il controllo da un momento all’altro in favore di Momoshiki Otsutsuki, grazie alle medicine fornite da Amado e alla sua insistenza, a Boruto viene concesso il permesso di prendere parte alla prova. Il ragazzo, infatti, intende ristabilire il suo onore, dato che nel corso del suo primo esame venne squalificato e privato del titolo di Genin per via dell’utilizzo degli strumenti scientifici ninja, proibiti durante quell’esame.

Esattamente come quella volta, anche questa seconda selezione si terrà nel Villaggio della Foglia, e accoglierà giovani shinobi provenienti da tutti i grandi paesi ninja. Boruto e la sua squadra, il Team 7, sono motivati per raggiungere la promozione. Che tipo di progressi avranno compiuto Sarada e Mitsuki? E che ruolo avrà Kawaki in tutto ciò? Ma non solo, nel corso di questa puntata assisteremo al ritorno di diversi protagonisti da lungo assenti dalla scena, come ad esempio Wasabi e Namida, le ex compagne di squadra di Sumire. Vi lasciamo infine all'easter egg di Boruto 220.