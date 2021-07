Boruto: ecco le nuove opening ed ending! Chi è quell'essere oscuro?

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations si accinge a immergersi in un nuovo arco narrativo, una saga il cui titolo promette un evento disastroso, il risveglio degli Otsutsuki. I prossimi tragici eventi sono anticipati dalle nuove opening ed ending che hanno accompagnato l'episodio 206 dell'anime.

Al posto della solita "Baku" interpretata da Ikimono Gatari, la puntata settimanale di Boruto ha introdotto la nuova sigla di apertura, "Gamushara" dei CHiCO HoneyWorks. Grandi protagonisti della nona opening dell'anime sono Boruto e Kawaki, i quali dominano la scena per gran parte della clip.

La sezione conclusiva del video porta i due a combattere, immersi nell'ombra, Jigen, il nefasto leader dell'Organizzazione Kara. Boruto e Kawaki, però, improvvisamente lasciano spazio a un essere misterioso, una figura simile al Settimo Hokage che i lettori del manga conoscono bene. Un ulteriore dettaglio emerso in un fermo immagine dell'opening è Sasuke, o per meglio dire la sua ombra, con un occhio ricoperto di sangue.

La sigla di chiusura, "Who Are You" dei Pelican Fanclub, è invece incentrata sui volti di pietra degli Hokage, su Naruto e sul Villaggio della Foglia, senza concedere spunti di riflessione sui prossimi avvenimenti. Cosa ne pensate di queste nuove sigle e degli eventi anticipati in esse? Diamo uno sguardo in anteprima a Boruto 206. Ecco dove ci condurrà il prossimo arco narrativo di Boruto.