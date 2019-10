Boruto: i nuovi abiti di Sasuke e Boruto sono ispirati a... Ritorno al Futuro?!

Citare capolavori cinematografici non è una cosa semplice, soprattutto se non effettuato nel modo giusto. Quando accade, tuttavia, riconoscere il riferimento diventa un vero colpo di genio, oltre che estremamente divertente. Il fenomeno, recentemente, è capitato con Boruto: Naruto Next Generations che ha citato un capolavoro mondiale.

Avevamo già parlato, in occasione del debutto del nuovo arco narrativo dell'anime, del cambio di design di Boruto e Sasuke. Ciononostante, non erano in molti ad aver notato l'evidente ispirazione a Ritorno al Futuro, il lungometraggio diretto dal regista Robert Zemeckis. A proposito del franchise, avete letto la nostra Recensione della trilogia del film?

Com'è ben evidente dall'immagine di apertura alla notizia, infatti, Boruto e Sasuke indossano rispettivamente gli abiti di Marty McFly e dello scienzato Emmet Brown, altresì detto "Doc". Il riferimento ha fatto impazzire i fan che non si erano accorti della geniale citazione, in quanto entrambi i titoli affrontano un particolare viaggio temporale. Ultimamente, Studio Pierrot sta celando interessanti easter egg all'interno della serie animata di Boruto: Naruto Next Generations, proprio come il celebre gioco di carte nel brano di chiusura, sottolineando l'interesse della compagnia nipponica di avvicinare maggiormente il giovane pubblico.

E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica citazione dell'anime a Ritorno al Futuro? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.