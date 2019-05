Boruto, nuovo artwork per Naruto e Hinata direttamente da Ninja Voltage

Pubblicato nel novembre del 2017 su iOS e Android, Naruto x Boruto Ninja Voltage è stato accolto con timido entusiasmo da parte dei fan, soprattutto a causa delle microtransazioni che hanno inficiato l'esperienza di gioco.

Nel gioco è possibile usare personaggi popolari della saga come Naruto e Boruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatae e Sakura Haruno, andando a creare delle vere e proprie fortezze ninja, proteggendole dagli attacchi degli shinobi addestrati e usare anche delle trappole per evitarne la conquista. L'artwork che vi mostriamo, e che arriva tramite Reddit, mette in risalto Hinata Hyuga, ninja del Villaggio immaginario della Foglia, personaggio profondamente innamorato di Naruto.



I due, che nell'epilogo della saga di Naruto si sposano, sono i genitori di Boruto e Himawari, con il primo a dare il nome alla nuova serie dedicata ai ninja, per continuare la stirpe del protagonista diventato nel frattempo Hokage.