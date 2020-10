Boruto: un nuovo gruppo intende distruggere la Foglia, di chi si tratta?

Nella novel Sasuke Shinden: The Teacher's Star Pupil ha debuttato un nuovo gruppo criminale il cui obiettivo finale è la distruzione del Villaggio della Foglia. Chi sono questi misteriosi nuovi antagonisti introdotti nel mondo di Boruto: Naruto Next Generations?

Oltre all'Organizzazione Kara, i protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations si trovano a dover fronteggiare un nuovo gruppo criminale. Introdotti nella novel Sasuke Shinden: The Teacher's Pupil, disponibile in lingua inglese su Viz Media, i Purple Moon odiano profondamente Konoha; scopriamo le motivazioni di tale contrasto.



All'inizio della novel, Sasuke si ritrova a indagare su dei misteriosi ninja vestiti di viola che hanno distrutto un Fulmitreno alle porte del Villaggio della Foglia. Dopo aver scovato alcune informazioni, il più potente degli Uchiha arresta Lily, una famosa pop star. La donna, esponendo un suo orecchino, rivela di essere parte dei Purple Moon, estremisti della Terra dell'Acqua. Sebbene questa nazione sia alleata a Konoha, i Purple Moon sono una fazione criminale che trae potere dalla natura, in particolare dalla luna.



Questa misteriosa organizzazione vede lo sviluppo e l'evoluzione tecnologica come un qualcosa d'impuro, quindi hanno deciso di colpire il cuore dell'alleanza per fermare il progresso delle grandi nazioni ninja. Il padre di Lily, leader del gruppo, ha cresciuto sua figlia imparandole a controllare i corpi delle persone, facendola al contempo infiltrare a Konoha per attaccare il villaggio dall'interno.



Ma Lily non ha mai approvato la via dell'omicidio e diventando una pop star è divenuta una disertrice dei Purple Moon. Quando suo padre ha scoperto le sue idee pacifiste, ha inviato i suoi scagnozzi per catturarla; missione sventata dall'intervento di Sasuke.



Quando Sasuke ferma l'ennesimo tentativo di macchiare l'onore di Konoha da parte di Lily, la ragazza si rende conto di doversi liberare delle antiche tradizioni dei Purple Moon e di dover cercare di migliorare le vite dei cittadini della Terra dell'Acqua.