Boruto: un nuovo minaccioso antagonista sta per scagliarsi contro Konoha?

Mentre la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations si sta facendo largo attarverso l'arco narrativo dedicato a Kawaki, il Villaggio della Foglia sta affrontando una pericolosissima minaccia. L'Organizzazione Kara, guidata dal leader Jigen, è entrata in azione e non intende fermarsi per alcun motivo.

Dopo Deepa e Victor, un'altra pedina dell'Organizzazione Kara si è aggiunta all'elenco degli sconfitti. Parliamo della spaventosa e potentissima Delta, battuta in combattimento dall'Hokage in persona. Tuttavia, per un avversario che se ne va, un nuovo antagonista si fa largo sulla scena.



Mentre Naruto si occupava di Delta, nel corso dell'episodio 199 di Boruto gli spettatori vengono a scoprire che un altro Interno di Kara si sta muovendo. Avvicinandosi a un villaggio colpito da una misteriosa malattia, Boro appare agli abitanti come un salvatore in grado di guarirli. Ma l'antagonista è tutto fuorché un santone; qual è il suo vero obiettivo?



Al momento, Boro appare come uno dei membri più misteriosi di Kara. Sfuggito ai controlli di Amado, che stava cercando il traditore del gruppo, Boro pare essere coinvolto in una missione personalissima, completamente fuori dagli obiettivi perseguiti da Jigen.



Dopo la sconfitta di Delta, sarà lui il prossimo avversario del Villaggio della Foglia? Ecco una preview di Boruto 200.