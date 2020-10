Boruto: il nuovo Rasengan del protagonista in un'epica rivincita

Dopo un lungo addestramento con Kakashi, nel nuovo episodio di Boruto: Naruto Next Generations il protagonista mostrerà finalmente i risultati ottenuti. Quale straordinaria tecnica dovremo aspettarci dal figlio del Settimo Hokage?

Gli ultimi episodi dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations si sono concentrati sull'allenamento del Team 7, finalmente pronto a cercare rivincita con i membri dell'Organizzazione Kara. Mentre Sarada si è allenata sotto la guida di suo padre Sasuke nel tentativo di comprendere meglio lo Sharingan, a supervisionare Boruto ci ha pensato il Sesto Hokage, Kakashi Hatake. Il ninja copiatore, così come fece con Naruto, ha fatto del suo meglio per insegnargli una variante del Rasengan.

Il Rasengan fu presentato per la prima volta da Jiraiya, il quale spiegò i segreti di questa micidiale tecnica a un giovanissimo Naruto. Passando di padre in figlio, Boruto ha imparato questo jutsu grazie a Konohamaru Sarutobi e lo ha affinato con l'aiuto di Sasuke Uchiha. Ma adesso il ruolo d'insegnante è passato nelle mani di Kakashi, specialista del Chidori e dell'Energia Viola.



Nel promo dell'episodio 171 di Boruto: Naruto Next Generations pubblicato su Twitter da @Abdul_S17, la voce narrante del protagonista ha anticipato che nel corso della puntata vedremo il nuovo Rasengan. Dunque, nel prossimo episodio dell'anime di Boruto il Team 7 mostrerà i risultati ottenuti in allenamento.