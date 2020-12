Boruto: nuovo trailer per l'anime e la bomba di Ikemoto, time skip a breve?

Il franchise di Boruto: Naruto Next Generations ha ancora tanti avvenimenti da raccontare, sia dal fronte anime che dalla controparte cartacea. L'evento del primo capitolo, quello scontro tra Boruto e Kawaki, sembra sempre più vicino e a confermarlo e lo stesso Mikio Ikemoto, il disegnatore del manga.

Il Jump Festa 2021 è iniziato ufficialmente oggi, tuttavia già nella giornata di ieri sono emerse le prime novità a tema Boruto come la nuova Key Visual dell'anime. Qualche ora fa, inoltre, si è aperto il panel dedicato al franchise che ha portato con sé due ulteriori novità: un nuovo trailer promozionale, lo stesso allegato in calce alla notizia, e una dichiarazione di Mikio Ikemoto, il disegnatore del manga.

Se il primo di questi mostra il primo confronto tra Boruto e Kawaki, anche attraverso un comparto tecnico superiore alla media dell'anime, il commento dell'autore è particolarmente interessante. Ad ogni modo, la traduzione di un estratto delle sue parole qui segue:

"Vi ricordate la scena d'apertura del primo capitolo? Sì, quella in cui un cresciuto Boruto e Kawaki sono l'uno di fronte all'altro... Ecco, non posso ancora svelarvi in che punto della storia sia localizzata quella scena, ma ciò che posso dirvi è che il momento della "crescita" non è più così lontano. Perché i due sono diventati così ostili a vicenda? Qual è il destino di Naruto? Non perdetevi i prossimi turbolenti sviluppi!"

E voi, invece, cosa vi aspettate dai prossimi episodi e dai nuovi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.