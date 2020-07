Boruto: il nuovo trailer dà inizio alla prossima epica fase dell'anime

In Boruto: Naruto Next Generations inizia la saga di Kara. I fan dell'anime hanno atteso invano per mesi e anni prima che Studio Pierrot iniziasse ad adattare i contenuti della storia creata da Ukyo Kodachi e disegnata da Mikio Ikemoto. La scelta di narrare avventure originali era data naturalmente dal manga con pochi contenuti.

Adesso che Boruto: Naruto Next Generations versione manga ha però diversi volumi alle spalle, Studio Pierrot si sta concentrando nel presentare storie tratte dal manga o che riguardano da vicino quegli avvenimenti. Ne abbiamo avuto un assaggio con l'arco dei Banditi Mujina che è stato in parte originale e in parte un adattamento del manga. Lo stesso accadrà con la saga di Kara, la più importante che finora è stata introdotta in Boruto: Naruto Next Generations.

La sinossi dell'episodio di Boruto: Naruto Next Generations che andrà in onda il prossimo 19 luglio era già trapelata, ma ora il tutto è accompagnato da un trailer. In basso potete osservare il video dell'episodio "Sulle tracce di Kara" dove già si nota la presenza di Sai e Sasuke. Già l'ambientazione piovosa e tetra segna un cambio di passo da contesti più solari che accadono nei filler. Inoltre l'espressione del duo della foglia sembra indicare già una forte preoccupazione, anche se Kara ancora si deve mostrare espressamente. Ha quindi inizio un arco che terrà coinvolti gli spettatori di Boruto: Naruto Next Generations per tanto tempo.