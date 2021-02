Boruto: il nuovo villain come Arya Stark. Scopriamo perché

L’Organizzazione Kara è diventata una delle minacce più grandi in Naruto, e probabilmente ne vedremo ancora delle belle. Se avete letto il manga, sapete bene quanto questo gruppo sia diventato un osso duro. Adesso c'è un nuovo leader, ed ha una cosa in comune con Arya Stark.

Dopo tutto, i nemici riescono sempre a trovare un modo per rinascere dalle ceneri, forse questo l’hanno imparato da Arya Stark.

Se avete letto il capitolo 55 di Boruto: Naruto Next Generations, sapete di cosa parliamo! Il capitolo si è concluso con i nostri eroi di ritorno al villaggio, ma non in gran forma. Naruto infatti ha perso Kurama e il Rinnegan di Sasuke è stato distrutto. Il capitolo si chiude con un primo piano del prossimo cattivo di turno. Il personaggio, che ha debuttato anche nell’anime, è diventato il nemico principale della serie. Prima della morte di Isshiki infatti, Otsutsuki ha passato il testimone a Code.

Adesso Code ha una lista di persone da fare fuori, ed ha iniziato ad elencarle, un po’ come fa Arya Stark nel Trono di Spade. La lista di Code è più corta di quella di Arya. Le persone che Code vuole eliminare sono Kawaki, Amado, Sasuke, Naruto e Boruto.

Intanto, dopo aver svelato il vero obiettivo del clan Otsutsuki, una grave minaccia incombe su Boruto e suo padre.