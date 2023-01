Boruto: la nuova opening dell'anime presente l'arco narrativo di Code

L’inizio del 2023 si preannuncia interessante per gli appassionati dell’anime di Boruto. Infatti, la trasposizione ad opera di Pierrot tornerà presto a seguire gli eventi narrati all’interno del manga. La prossima grande sfida che attende il team 7 è rappresentata da Code, antagonista mostrato rapidamente anche nell’ultima opening della serie.

Oltre ai diversi progetti già in corso, come i capitoli dei manga spin-off periodicamente pubblicati sulla piattaforma MangaPlus, attualmente l’anime sta dando spazio all’adattamento della storia di Sasuke e Sakura, alla quale seguirà proprio il debutto dell’arco narrativo dedicato a Code, Eida e Daemon, tre figure fondamentali per scoprire nuovi segreti sul Karma, e tutte, apparentemente, legate ad Amado, l’ex membro della Kara che nonostante si sia dimostrato alleato di Konoha nasconde ancora molte verità.

I tre nuovi personaggi che andranno a sconvolgere la vita di Boruto e compagni sono apparsi nella seconda metà della dodicesima opening che potete vedere in fondo alla pagina. Poco dopo, vengono rappresentati in fondo ad una specie di piramide, al cui apice si trovano gli Otsutsuki, e al centro Jigen, come a ribadire la loro importanza nel ruolo di villain. E voi cosa vi aspettate dall’arco di Code? Vi ha colpito la nuova sigla d’apertura dell’anime? Ditecelo, come di consueto, nello spazio riservato ai commenti.

In conclusione, ricordiamo che gli Uzumaki e gli Uchiha hanno augurato un buon 2023 ai lettori in un atwork, e vi lasciamo ad un video speciale che riassume il 2022 dell'anime di Boruto.