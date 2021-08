Boruto: l'opera sta prendendo una piega inaspettata, diversa dall'idea originale

Arrivato nel 1999 su Weekly Shonen Jump, assieme a Dragon Ball e ONE PIECE, Naruto si è confermato come uno dei Big 3 dell'iconica rivista giapponese. Dopo due decenni, l'opera di Masashi Kishimoto delizia ancora i lettori, ma in un modo completamente diverso dai concetti originali. Verso dove si sta dirigendo Boruto: Naruto Next Generations?

Raccogliendo l'eredità di Ukyo Kodachi, Masashi Kishimoto si è recentemente messo alla guida di Boruto: Naruto Next Generations assieme all'illustratore Mikio Ikemoto. L'opera, però, è radicalmente diversa da quella che aveva creato nel 1999. Questo sequel, infatti, ha abbandonato i concetti di Guerre Ninja, Forze Portanti e Cercoteri per concentrarsi, piuttosto, sul clan di esseri celesti degli Otsutsuki e sul loro tentativo di reincarnazione.

Ad accendere la discussione tra la community è la copertina ufficiale del volume 15 del manga, che trovate in calce all'articolo. Secondo una fetta del fandom, l'opera ha abbandonato le tecniche ninja per trasformarsi in un simil Dragon Ball. Sempre più spesso, infatti, i protagonisti superano le difficoltà con trasformazioni poco credibili e al limite dell'assurdo, ultima delle quali la Baryon Mode di Naruto.

E voi cosa ne pensate, Boruto si sta realmente allontanando troppo dal percorso originale cominciato da Kishimoto in Naruto? Vi lasciamo al resoconto su Boruto 61, recentemente arrivato su MangaPlus, e alla classifica dei Kage più forti di Boruto.