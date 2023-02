Boruto: l'opera sta sprecando il potenziale di Sarada Uchiha?

Nella lista dei genin più forti della nuova generazione di Boruto, sicuramente non può mancare il nome di Sarada Uchiha. La figlia di Sasuke e Sakura, ha il potenziale per diventare un futuro Hokage, in quanto possiede un intelletto, una forza e un’abilità con i ninjutsu fuori dalla norma. L’opera, però, purtroppo la sottovaluta.

In Boruto, Sarada ha il potenziale per superare suo padre Sasuke. La ragazza, nonostante la giovanissima età, può infatti già contare sullo sharingan a tre tomoe (anche se solamente nel manga), sulla poderosa forza fisica di sua madre e sulla conoscenza delle arti mediche.

Sarada sogna di diventare Hokage, e ha tutte le capacità di realizzare questo suo desiderio. Qualora in futuro dovesse riuscire a sviluppare il suo sharingan, e dunque a ottenere abilità come il susanoo o l’amaterasu, e ad apprendere il Byakugo ereditandolo da Sakura e Tsunade, la strada per lei sarebbe spianata.

La figlia di Sasuke e Sarada, potrebbe diventare uno dei ninja più forti di sempre, ma al momento sia l’anime che il manga di Boruto: Naruto Next Generations stanno sprecando il suo potenziale. Se nell’adattamento di Studio Pierrot è impegnata in una serie di episodi originali, che pur evidenziano le sue capacità di leadership, nel manga è totalmente trascurata da diverso tempo a questa parte. Come se non bastasse, intervenuta in difesa di Boruto nel capitolo 78, è invece lei che viene protetta dall'attacco di Kawaki. L’ultima volta in cui spiccò fu durante la battaglia con Boro: troppo poco per un personaggio della sua portata.