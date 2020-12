Boruto: l'Organizzazione Kara in azione nella preview dell'episodio 179

Con l'avvio del nuovo arco narrativo, Boruto: Naruto Next Generations sta per raggiungere il suo climax. L'Organizzazione Kara è pronta a mettersi in azione contro il Villaggio della Foglia, ma uno dei suoi membri sembra stia per tradire il gruppo.

Negli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, Naruto sta vivendo i giorni più difficili da quando è entrato in carica come Settimo Hokage. L'Organizzazione Kara è riuscita a infiltrarsi all'interno delle mura di Konoha e il Villaggio della Foglia è stato segretamente attaccato da alcune spie che hanno sottratto importantissime informazioni riservate.

Ma Naruto è immediatamente passato al contrattacco posizionando al cancello d'ingresso del villaggio una squadra di ninja sensoriali capitanati da Ino Yamanaka, la quale si è dimostrata un genitore migliore di Sakura in Boruto. Ciò, però, potrebbe non bastare.

Come mostrato da una breve clip video condivisa dall'utente Twitter @Abdul_S17, i membri dell'Organizzazione Kara stanno per muovere i loro passi. Per la prima volta, possiamo vedere Jigen, Amado e Delta riuniti insieme; cosa staranno progettando?

Tuttavia, pare che Victor, recentemente sconfitto da Orochimaru, stia per tradire i suoi compagni. "Non mi resta ancora molto tempo, il piano deve mettersi in moto o l'obiettivo non verrà raggiunto. Non si possono risolvere i problemi senza fare alcuni sacrifici. Ruberò il più prezioso desiderio di Jigen", afferma l'anziano antagonista nella preview dell'episodio 179 dell'anime. In una clip virale di Boruto, Sakura combatte contro Jigen.