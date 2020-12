Boruto: l'Organizzazione Kara sta minacciando Konoha dall'interno

Nonostante l'occhio vigile del Settimo Hokage Naruto e dei suoi assistenti, il Villaggio della Foglia è disseminato di talpe pronte a rivelare ogni minima informazione all'Organizzazione Kara, gruppo criminale che segue le orme dell'Alba. Cosa sta succedendo a Konoha in Boruto: Naruto Next Generations?

Dopo essere tornati vittoriosi dallo scontro con Deepa e Victor, i membri del Team 7 si sono dovuti recare dall'Hokage per un debriefing sulla missione. Ma è proprio in questo momento che Naruto ha appreso una difficile verità sul proprio villaggio.

Nell'episodio 176 di Boruto: Naruto Next Generations, il pubblico viene a scoprire che l'Organizzazione Kara è riuscita a disseminare numerose spie all'interno di Konoha. Come svelato da Konohamaru, questa vasta rete d'informatori, presente anche negli altri grandi villaggi ninja, è composta da persone chiamate Outers, i quali forniscono preziosi rapporti al leader dell'Organizzazione Kara.

Pur restando sbalorditi dalla notizia, Naruto e il suo fidato assistente Shikamaru sono passati subito al contrattacco. Ma piuttosto che chiudere i cancelli del villaggio, i due shinobi hanno deciso d'impegnare i loro uomini in un lavoro di contro spionaggio. In attesa di smascherare le talpe presenti nella Foglia, scopriamo cosa sta tramando l'Organizzazione Kara in Boruto. Una citazione a un episodio di Naruto è stata notata dai fan di Boruto.