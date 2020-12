Boruto: l'Organizzazione Kara è stata tradita da uno dei suoi uomini?

L'Organizzazione Kara è ufficialmente entrata in azione nel nuovo arco narrativo dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia, uno dei membri più fidati del gruppo sembra stare complottando contro i suoi compagni. Scopriamo di chi si tratta e quali sono le sue reali intenzioni.

Gli ultimi episodi della serie animata di Boruto: Naruto Next Generations hanno visto Deepa e Victor cercare di riprodurre in laboratorio l'Albero Divino. Mentre Boruto, Mitsuki e Sarada si sono sbarazzati di Deepa unendo le loro forze in un colpo micidiale, l'anziano antagonista sembrava essere stato divorato dal suo stesso progetto. Tuttavia, il membro dell'Organizzazione Kara è ancora in vita e pur di raggiungere il suo obiettivo sembra pronto a sabotare i suoi compagni.

Nell'episodio 179 dell'anime Victori si teletrasporta nella tana di Amado, il capo medico di Kara, per controllare il suo corpo malandato. Le ferite riportate nello scontro con Orochimaru e Konohamaru sembrano averlo privato del suo potere di rigenerazione e la sua unica speranza è che Amado gli ricostruisca le parti del corpo gravemente danneggiate.

Durante la seduta, Victor entra in coma, lasciando il suo compagno a occuparsi di altre faccende. Tuttavia, ciò fa parte di un piano contorto dell'anziano, che rimasto solo può rubare i dati sul recipiente di Jigen.

Analizzando le informazioni acquisite, Victor si convince di dover entrare in possesso di questo misterioso contenitore per poter raggiungere i suoi scopi. Ma come anticipato dal leader di Kara, questo scherzetto lo porterà alla morte.