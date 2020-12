Boruto: l'orgoglio paterno di Kakashi per il suo allievo Naruto

Durante il corso dell'opera di Masashi Kishimoto, Naruto e il suo sensei Kakashi sono stati protagonisti di diversi momenti toccanti. In Boruto: Naruto Next Generations, con l'eroe di Konoha ormai cresciuto, il loro rapporto è saldo e forte come una volta?

In Naruto: Shippuden abbiamo potuto ammirare Kakashi preoccuparsi per il suo allievo numerose volte. In particolare, è memorabile in momento in cui il ninja copiatore riporta Naruto al Vilaggio della Foglia dopo la sconfitta dell'Organizzazione Alba. Inoltre, l'ex Hokage ha riconosciuto quanto il ragazzo sia simile al suo mentore Minato, nonché quanto sia diventato forte. Tuttavia, è nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations che il rapporto tra i due ha raggiunto l'apice.

Quando il suo consiglio lo informa che all'interno di Konoha è presente una spia, il Settimo Hokage si trova tra l'incudine e il martello. La più grande paura di Naruto è realtà in Boruto: Naruto Next Generations. L'Organizzazione Kara pare essersi infiltrata tra le mura della Foglia e Shikamaru consiglia di chiudere i confini del villaggio in modo da indagare in un ambiente controllato. Naruto, però, è combattuto, poiché non vuole piantare nuovamente il seme del dubbio nei suoi abitanti e nell'alleanza ninja. Ma in qualità di Hokage, la decisione è solamente sua.

Mentre si incammina per Konoha durante una pausa di riflessione, Naruto si imbatte in Kakashi. Come i vecchi tempi, il suo maestro gli impartisce un nuovo insegnamento; questa volta nessuna tecnica, bensì una lezione di vita.

Kakashi chiarisce a Naruto che qualsiasi scelta prenda sarà quella giusta, semplicemente poiché è buono di cuore e fa del bene a tutti. Spesso evidenziati come un difetto, la generosità e la gentilezza del Settimo Hokage sono viste come un punto di forza dal suo vecchio maestro.

In questo personalissimo scambio di vedute tra uomini, Kakashi si rivela orgoglioso di Naruto come lo sarebbe un qualsiasi padre. I dettagli sul prossimo episodio di Boruto anticipano l'inizio dell'arco di Ao.