Boruto: Orochimaru torna in azione nell'anteprima del prossimo episodio dell'anime

Nonostante la redenzione di Orochimaru sia ancora difficile da credere, stando all'anticipazione del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations l'ex ninja canaglia è pronto a combattere per difendere Konoha.

Considerando il gran numero di vite che ha sacrificato per migliorare la sua comprensione dei jutsu proibiti, credere che Orochimaru sia improvvisamente passato dalla parte dei buoni è piuttosto difficile. Ma nell'episodio 174 di Boruto: Naruto Next Generations il Sannin ha fatto il suo ritorno in scena. Sarà davvero dalla parte della Foglia?

Per salvare i suoi due compagni di squadra dalla furia di Deepa, Mituski è stato costretto a un atto estremo, finendo per logorare in modo irreparabile il suo corpo. Furioso per quanto accaduto a suo "figlio", Orochimaru potrebbe stare cercando vendetta. L'Organizzazione Kara ha un nuovo potentissimo avversario.



Come svelato dalla clip pubblicata su Twitter dall'utente @Boruto4Life, nel prossimo episodio dell'anime Orochimaru si schiererà al fianco di Konohamaru per combattere Victor. Il ninja traditore della Foglia, dunque, si troverà a spalleggiare il nipote del Terzo Hokage Hiruzen Sarutobi, ucciso proprio da Orochimaru nel corso della prima serie creata da Kishimoto. Nel mentre, Boruto e Sarada si trovano finalmente dinanzi a Deepa; riusciranno questa volta a sconfiggerlo? I due membri del Team 7 potrebbero essere spalleggiati da Shikadai nel prossimo episodio di Boruto.