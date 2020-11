Boruto: Orochimaru torna a minacciare Konoha in questo terrificante cosplay

In Boruto: Naruto Next Generations uno dei più grandi antagonisti del franchise è diventato un inaspettato alleato del Villaggio della Foglia. Ma cosa ha spinto Orochimaru a passare dalla parte di Konoha? In attesa di sapere cosa si cela dietro le sue azioni, ammiriamolo in questo spaventoso cosplay.

Nell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations Orochimaru è tornato sul campo di battaglia. Tuttavia, questa volta non è comparso per minacciare il Villaggio della Foglia, bensì per proteggerlo. Questo clamoroso e inaspettato evento è stato omaggiato da un cosplayer, il quale ha mostrato tutta la spietatezza di cui il Sannin è capace.

Sul proprio profilo Instagram, il cosplayer Pon Pon Cosplay ha condiviso la sua spaventosa interpretazione di Orochimaru. In questo cosplay il ninja canaglia torna finalmente a esprimere la sua vera essenza, mostrando a tutti il motivo per cui è tanto temuto e rispettato. Con la sua lunghissima lingua pronta a gustare la sua preda, Orochimaru terrificherà chiunque guarderà l'immagine.

In Boruto: Naruto Next Generations abbiamo potuto ammirare Orochimaru da una nuova prospettiva, quella di genitore. Suo "figlio", infatti, è uno dei genin più potenti di Konoha, nonché migliore amico e compagno di squadra del protagonista.

Ma scordare i crimini commessi in passato dal ninja leggendario è impossibile. Orochimaru si è macchiato di numerosi atti orribili per poter completare le sue oscure ricerche sui jutsu proibiti, oltre che attaccare la Foglia, uccidere il Terzo Hokage ed essere un membro dell'Organizzazione Alba. Vi fidate della sua redenzione? Un altro ninja leggendario è tornato in vita grazie a una clip fanmade di Boruto.