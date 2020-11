Boruto: Orochimaru è tornato sul campo di battaglia nell'ultimo episodio

Gli ultimi eventi di Boruto: Naruto Next Generations hanno portato Boruto, Sarada e Konohamaru ad affrontare ancora una volta Victor e Deepa, due membri dell'organizzazione Kara che stanno tentando di ricreare un nuovo Albero Divino. Nell'episodio 175 tuttavia, ad aiutare i protagonisti è tornato in azione uno storico personaggio: Orochimaru.

Il Sannin era già entrato in scena negli scorsi episodi, affiancato da Mitsuki, che come ricorderete ha riportato ingenti ferite in seguito al primo scontro con Deepa, dopo aver attivato la Modalità Eremitica, a ciò che ha lasciato gli spettatori alquanto sorpresi, è stato vedere Orochimaru contro Victor. Mentre infatti il Team 7 si sta occupando di Deepa, Konohamaru deve affrontare da solo Victor, almeno fino a quando Orochimaru non decide di intervenire, ma per quale motivo?

Non è sicuramente un momento di gloria o un riconoscimento da Konoha quello a cui punta Orochimaru, che vuole invece recuperare le cellule di Hashirama rubate da Victor. Sapendo di avere di fronte un ninja estremamente potente e pericoloso, Victor è inizialmente restio ad affrontare Orochimaru, ma decide comunque di attaccarlo. Naturalmente il Sannin riesce abilmente e velocemente a mettere il membro della Kara in grande difficoltà, e lo provoca dicendogli che il suo Albero Divino è palesemente un falso.

Colpito da queste parole, Victor sale in cima alla sua riproduzione, per poi essere improvvisamente attirato al suo interno, e divorato. Orochimaru non sembra essere molto toccato dalla scena appena vista, e subito dopo da fuoco all'albero. La freddezza e la calma che contraddistinguono da sempre questo personaggio è qualcosa che i lettori della prima serie di Naruto non vedevano da molto tempo, e visto il contributo di Orochimaru contro la Kara, magari in futuro il Sannin potrebbe tornare ad "aiutare" Konoha.

Ricordiamo che manca poco all'inizio dell'arco più atteso dell'anime, e vi lasciamo alla nuova e spettacolare tecnica del Team 7.