Boruto: ecco l'orribile modo con cui Kawaki ha ricevuto il suo immenso potere

Sin dal momento del suo debutto in Boruto: Naruto Next Generations, Kawaki ha dimostrato il suo enorme potenziale combattivo sconfiggendo in un incredibile combattimento l'Esterno dell'Organizzazione Kara Garo e seminando il panico per le strade del Ryutan. Ma da dove deriva il suo potere?

La serie animata di Boruto si sta facendo largo attraverso un nuovo arco narrativo che lentamente sta portando gli spettatori ad approfondire il passato di Kawaki e il motivo per cui è così diffidente e ostile con il prossimo. Difatti, pur essendo entrato nelle grazie di Naruto, che lo ha portato con se in casa Uzumaki, il ragazzo ancora non riesce a scrollarsi di dosso i fantasmi che lo tormentano.

L'episodio 194 dell'anime chiarisce ulteriormente la fragile psiche di Kawaki, ma soprattutto il terrificante modo con cui gli è stato donato il Karma, lo stesso sigillo con cui Momoshiki Otsutsuki segnò Boruto.

Durante una conversazione con il figlio del Settimo Hokage, Kawaki resta sbalordito nel sapere che il suo Karma non è frutto delle macchinazioni dell'Organizzazione Kara e in un momento di apertura, rivela il modo in cui lo ha ottenuto.

In un flashback del suo passato, vediamo che Kawaki ha ottenuto il Karma in seguito a brutali esperimenti condotti da Jigen e Amado. Mentre è immerso in una vasca da laboratorio, Kawaki osserva il leader di Kara cercare di riversare il suo potere in altri soggetti sperimentali. Dopo un tentativo fallito, che ha portato alla morte del soggetto, per qualche strano motivo Kawaki riesce a resistere e a contenere il suo immenso potere.

È così che Kawaki ha ottenuto il Karma ed è divenuto il Recipiente dell'Organizzazione Kara. Apparentemente, Boruto e Kawaki non si sopportano, ma questo triste ricordo stringe la loro "risonanza". Ecco una preview per Boruto 195.