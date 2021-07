Boruto: l'oscuro potere del protagonista nella preview dell'episodio 208

Nel tentativo di salvare il Settimo Hokage, gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations hanno portato il nuovo Team 7 a confrontarsi con Boro, uno degli Interni dell'Organizzazione Kara. L'energumeno possiede però un potere ben superiore a quello dei giovani ninja di Konoha, che si trovano in una situazione disperata.

L'episodio 207 di Boruto è terminato con un clamoroso cliffhanger che ha lasciato Boruto in sospeso tra la vita e la morte. Quando sembrava che il protagonista, Sarada, Mitsuki e Kawaki fossero riusciti a sconfiggere Boro, quest'ultimo ha rivelato la sua vera, mostruosa natura, simile a quella di una piovra.

Nel pieno delle forze, l'Interno di Kara si è lanciato all'attacco di Boruto, che, inerme, ha subito la furia dei suoi colpi. Quando sembrava sul punto di morire, però, il suo Sigillo Karma lo ha tratto in salvo. Improvvisamente, anche Boruto si è trasformato.

Il titolo dell'episodio 208 di Boruto, la "Manifestazione di Momoshiki", non lascia scampo ad alcuna ipotesi, un vecchio antagonista è tornato. A quanto pare, l'Otsutsuki, sconfitto in precedenza da Naruto, Sasuke e Boruto, si era nascosto applicando il sigillo Karma sul ragazzo. Approfittando della sua perdita di conoscenza, Momoshiki si è ora impossessato del corpo del figlio del Settimo Hokage.

Il processo di trasformazione in Otsutsuki, però, non sembra ancora completo e in qualche modo Boruto potrebbe riprendere il controllo del suo stesso corpo. Tuttavia, nel frattempo Momoshiki sembra intenzionato a sbarazzarsi di Boro, da lui ritenuto un "essere inferiore".