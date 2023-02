Boruto: l'ossessione di Kawaki per l'Hokage getta Konoha nel caos

Ci siamo, la serie manga di Boruto: Naruto Next Generations si sta rapidamente avvicinando al climax con cui l'opera è cominciata. L'estremo senso di gratitudine di Kawaki ha segnato la fine dell'era degli shinobi.

Durante il flash forward, ai piedi di un Villaggio della Foglia si scontravano Boruto e Kawaki, con quest'ultimo che professava di spedire Boruto nello stesso luogo dove aveva già mandato il Settimo Hokage. Quelle parole, che al tempo risultavano difficili da comprendere, prendono finalmente un significato concreto.

Riprendendo dal cliffhanger finale di Boruto 76, il più recente appuntamento con l'opera di Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto vede Kawaki prendere Boruto per il bavero in cerca di un confronto con Momoshiki Ootsutsuki. Mentre il biondo ninja cerca inutilmente di tranquillizzare suo fratello, Sarada e Sumire accorrono preoccupate per quello che potrebbe accadere di lì a poco.

A far tornare apparentemente la calma è Shikamaru, che telepaticamente ricorda a Kawaki quanto la morte di Boruto fece stare male Naruto. A quel punto, attivando il Sukunahikona che fu di Isshiki, Kawaki va via facendo perdere le sue tracce.

Mentre accade tutto ciò, Code continua a moltiplicare il suo esercito di Claw Grime, soldati creati a partire dalla Decacoda. Eida informa Shikamaru della creazione di questi mille mostri al servizio di Code, ma stanca di stare in casa decide di andare a far shopping per i negozi di Konoha. Con lei andrà tutto il resto del gruppetto.

A spasso sulle spalle di Boruto, Daemon accusa i ninja del villaggio di essere deboli. Proprio in quel momento si accorge di una presenza la cui potenza lo preoccupa. Ad aver attirato l'attenzione del fratellino di Eida è Himawari, che stupita dal bizzarro incontro non riesce a reagire alla situazione. Daemon si blocca poco prima di sferrarle un pugno, chiedendosi per quale motivo non lo abbia schivato. Boruto replica che sua sorella non è nemmeno una ninja, ma Daemon è convinto di aver percepito una fortissima intensità provenire da lei.

Il capitolo 77 di Boruto si sposta infine a casa Uzumaki, dove Kawaki fa visita a Naruto e Hinata. Sedendosi a tavola, torna a ringraziare l'Hokage per averlo accolto e per avergli cambiato la vita. Promettendoli eterna fedeltà, fa un patto con sé stesso. Per il bene di Naruto, ucciderà tutti gli Ootsutsuki con il potere del suo Karma. Con queste parole, Kawaki lascia trapelare l'intenzione di uccidere Boruto per la seconda volta, ma prima ancora che il ragazzo potesse concretizzare l'affermazione, Hinata lo colpisce con un ceffone. Anche Naruto si schiera dalla parte di suo figlio, dicendo a Kawaki che non gli permetterà per nulla al mondo di fargli del male. A quel punto, tuttavia, sfruttando i suoi poteri da Ootsutsuki Kawaki relega Naruto e Hinata in un'altra dimensione. Ecco cosa succederà prossimamente negli spoiler di Boruto 78.