Boruto, ottime notizie per l'anime: maggiori salari per gli animatori e qualità più alta

Se è pur vero che il manga di Boruto: Naruto Netx Generations non gode poi di grande fortuna, dal momento che sta attraversando un periodo di crisi, diversamente si può dire per l'anime che continua ad essere uno dei titoli di punta di TV Tokyo. Pare, infatti, che lo staff abbia ricevuto qualche gratificazione dalla popolarità dell'adattamento.

Mentre l'anime di Boruto si prepara ad adattare nuovamente con fedeltà gli eventi originali del manga, lo staff festeggia il successo con un leggero aumento dei propri salari. Shuhei Nakata, uno dei direttori della produzione della serie televisiva, ha infatti recentemente condiviso in rete un cinguettio in cui conferma alcuni miglioramenti inerenti al progetto.

Il primo a cui fa riferimento, in particolare, riguarda un aumento al prezzo unitario a layout di circa 1000 yen (poco meno di 8 euro), decisione presa in comune accordo con il producer. In secundis, Nakada afferma l'arrivo di 3 nuovi direttori delle animazioni al progetto che aiuteranno lo staff a smaltire il lavoro nonché diversi animatori stranieri che hanno già avuto modo di mostrare il proprio talento in alcune scorse puntate. Infine, il direttore ha aggiunto di star lavorando duramente per altre migliorie, sintomo di una produzione più attenta ai bisogni dei dipendenti. Non sono molti i casi segnalati di miglioramenti dei salari, notizia che non può non destare piacere dal momento che l'industria è da anni accusata di paghe ridicole a fronte del carico di lavoro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questi miglioramenti? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.