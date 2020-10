Boruto: l'outfit di Sarada ha destato polemica, cosa succede alla figlia di Sasuke?

Sarada, l'amata figlia di Sakura e Sasuke, è uno dei genin più promettenti del Villaggio della Foglia, ma il suo continuo cambio di outfit ha destato parecchie perplessità tra gli appassionati di Boruto: Naruto Next Generations. Scopriamo cosa è successo al design della discendente del Clan Uchiha.

Sarada è un vero e proprio prodigio, capace di sbloccare il suo sharingan sin dalla tenera età e di eccellere in qualsiasi arte. La giovane ragazza ha la stessa visione di Konoha che hanno il suo defunto zio Itachi e il Settimo Hokage Naruto; proprio da quest'ultimo prende ispirazione il suo credo ninja. Tuttavia, fatte queste premesse, il suo design ha quasi indispettito i fan del manga di Boruto: Naruto Next Generations.

Nel manga, Sarada indossa un abito corto rosso senza maniche legato da una cintura bianca. Il suo outfit è completato da un paio di guanti neri, da un foulard giallo e dai suoi tipici occhiali rossi. Ma stando agli appassionati, questo abbigliamento sarebbe poco pratico e semplicemente inadatto a una kunoichi della sua età.

All'inizio del suo percorso accademico nella serie animata, Sarada indossa dei vestiti molto simili a quelli sfoggiati nel manga. Presto, però, il suo look si trasforma. Accompagnata da Naruto a far visita a suo padre, Sarada indossa una maglietta senza maniche rossa con lo stemma degli Uchiha sul retro, degli scaldamuscoli alle braccia e un paio di pantaloncini di colore lilla.



Questo outfit mixa entrambi gli stili adottati dai genitori, traendo ispirazione dall'abito da chunin di Sakura e dai caratteristici abiti di gioventù di Sasuke. Questa combinazione, stando ai fan, è perfetta ed è capace di associarla istantaneamente ai suoi due leggendari genitori. Ma Sakura e Sarada sono protagoniste di uno spettacolare scontro in Boruto: Naruto Next Generations. Due vecchi antagonisti stanno per fare il loro ritorno in Boruto: Naruto Next Generations.