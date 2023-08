Boruto: quanto tempo è passato? Il timeskip tra la prima serie e Two Blue Vortex

Diversi mesi fa, il manga Boruto: Naruto Next Generations si è chiuso, con il suo ottantesimo capitolo. Il 20 aprile 2023 è stata l'ultima apparizione del giovane Uzumaki che, a fronte di un mondo che è stato completamente capovolto, si è dovuto reinventare, fuggendo dal Villaggio della Foglia, dalla sua casa, per trovare un altro posto.

E così è iniziato Boruto: Two Blue Vortex, col primo capitolo pubblicato su Manga Plus ufficialmente il 20 agosto. È stato un esordio con il botto: subito i protagonisti sono stati costretti a entrare in azione a causa dell'invasione di Code, che aveva programmato da parecchio tempo un piano specifico, che ora ha dato i suoi frutti. E proprio durante quest'invasione si viene a sapere nel dettaglio riguardo una situazione temporale.

La collocazione temporale di questi nuovi eventi è stata infatti rivelata. Boruto: Two Blue Vortex parte tre anni dopo la fine della prima serie. C'è stato quindi un timeskip di tre anni, superiore a quello che ci fu tra le due parti di Naruto, che ne durò all'incirca due. Ovviamente, Boruto è cresciuto in questo frangente, e lo stesso si può dire riguardo Sarada e Kawaki, che sono stati due dei personaggi che si sono mostrati di più, insieme a Himawari e a Mitsuki. Tutti sono diversi rispetto a prima e si stanno dando da fare in questo nuovo mondo.

Quindi è stata completamente archiviata la fase di Boruto: Naruto Next Generations, con la serie che ha lasciato spazio a tutt'altri temi. Sarà riuscito il giovane protagonista a diventare più forte?