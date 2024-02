Boruto, perché Kawaki ha tradito completamente la fiducia dell'Hokage?

Dopo un 2023 di successo, Boruto: Two Blue Vortex continua ad essere molto popolare. Uno degli elementi di pregio dell'opera è sicuramente il rapporto tra Boruto e Kawaki. Viene da chiedersi come mai, dopo aver ricevuto tanto amore dalla famiglia di Naruto, ora gli sia diventato così ostile. Attenzione, seguiranno spoiler su Boruto: Two Blue Vortex.

Kawaki si è messo contro Boruto per proteggere il suo salvatore, Naruto. Questo perché, il giovane ninja biondo aveva dentro di sé Momoshiki, un pericoloso Otsutsuki di Boruto: Two Blue Vortex. Successivamente, ha sigillato anche Naruto stesso ed Hinata per impedire a Momoshiki di far loro del male.

In fondo, Kawaki era molto riconoscente a Naruto per aver tirato fuori dal suo animo una gentilezza rimasta a lungo sopita e, per questo motivo, non voleva che suo padre adottivo morisse, involontariamente, a causa di Boruto. Dopo aver quindi rinchiuso Naruto e Hinata in un vuoto in cui non invecchiano, Kawaki ha sfruttato l'incantesimo di Eida in Boruto: Two Blue Vortex per scambiare la propria identità con quella di Boruto e ha iniziato un inseguimento furioso contro il fratello acquisito, ormai diventato un nemico della Foglia.

Infatti, il potere di Eida ha fatto sì che tutti pensassero che Boruto sia colpevole dell'omicidio di Naruto, cosa inventata di sana pianta per allontanare Boruto dal padre e che ha costretto il protagonista ad allontanarsi dal proprio villaggio. Chiaramente, le azioni di Kawaki non sono giustificabili, ma diversi fan adorano ancora il personaggio e credono che abbia agito nel giusto, come potete vedere, in calce alla news, nel post X di @Konfal05, che difende Kawaki.

Cosa ne pensate di Kawaki? Ha agito nel giusto o avrebbe dovuto comportarsi diversamente? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.