Boruto: perché Kokuri è preso di mira dai Banditi Mujina? Scopriamolo insieme

Dopo anni e più di 100 puntate in cui l'anime di Boruto: Naruto Next Generations è proseguito sfornando soltanto archi narrativi inediti e storie originali scollegate dal manga, sembrerebbe che con questo nuovo arco narrativo dalla durata di undici episodi stia finalmente seguendo la strada già aperta dall'opera cartacea.

Infatti, la saga dei Banditi Mujina, seppur nell'anime sin dalle prime puntate sono ben visibili alcune variazioni e aggiunte rispetto al manga, è presente anche nella controparte cartacea disegnata da Mikio Ikemoto e scritta da Ukyo Kodachi.

Negli ultimi episodi abbiamo visto come i nostri eroi: Boruto, Mitsuki e Sarada si siano infiltrati nel Castello di Hozuki, una prigione ninja di massima sicurezza, nella quale devono svolgere una missione per conto di un certo prigioniero: Kokuri.

Ex membro dei Banditi Mujina è stato preso di mira da un potenziale omicida ancora sconosciuto, per il quale il Team 7 è stato chiamato. Le indagini proseguono alla scoperta dell'uomo che vuole Kokuri morto e anche dei motivi per il quale lo vuole morto. Infatti, come da titolo del prossimo episodio, il 144°: "Il segreto di Kokuri", sembrerebbe che anche la persona che loro devono proteggere ha qualcosa che sta nascondendo e che Boruto e Mitsuki faranno di tutto per scoprire.

Come anticipato dall'anteprima disponibile in calce all'articolo, parrebbe che Kokuri sia stato preso di mira dai suoi ex compagni Mujina per aver rubato loro dei soldi che in seguito ha nascosto. E mentre i nostri ninja faranno di tutto per capire cosa si muove nell'ombra e anche le mire dei Banditi Mujina sul Villaggio della Foglia, noi gustiamoci il video anteprima del prossimo episodio in uscita.

Cosa ne pensi di Kokuri che, ricordiamo, è un personaggio completamente originale e presente solo nell'anime? Credi che l'aggiunta di questo preludio non presente nel manga sia un punto di forza oppure no? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.

