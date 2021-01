Boruto: perché il regalo di Himawari è così importante? Parliamone

In occasione del compleanno di Hinata, durante l'episodio 180 dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations Himawari le fa un dono speciale. Scopriamo tutti i retroscena di questo oggetto e il motivo per cui è ritenuto così speciale in casa Uzumaki.

All'inizio della puntata, Himawari sta dipingendo un vaso, cercando di renderlo il più bello possibile. Quando suo fratello Boruto, dimenticatosi dell'importante evento, prova a chiederle cosa stia facendo, viene allontanato immediatamente. In seguito, il protagonista dell'opera prova a rimediare al suo errore cercando di comprare dei fiori, ma finisce per spendere tutti i suoi risparmi per risarcire i debiti di Mugino.

Improvvisamente, però, un ragazzino lascia dei fiori in dono a Mugino, che ricambia il favore regalandoli a sua volta al giovane ninja. Tornato a casa, Boruto mette il mazzo di fiori nel vaso di Himawari. Per Hinata, questo è il regalo perfetto, poiché non solo rappresenta l'ambizione e l'innocenza di sua figlia, ma anche il calore, la gentilezza e la compassione di Boruto e Mugino.

Un gesto che indica come Boruto e Himawari stiano percorrendo la stessa via amorevole intrapresa dai loro genitori.