Boruto: perché il Sesto Hokage Kakashi Hatake non compare mai nelle pagine del manga?

Un recente episodio della trasposizione anime di Boruto: Naruto Next Generations ha riportato alla luce le doti del Sesto Hokage Kakashi Hatake. Ma per quale motivo il Ninja Copiatore della Foglia, temuto in un tutti i paesi ninja, non compare mai neppure in una singola vignetta del manga?

Fedele agli eventi del manga, l’adattamento animato di Boruto si diletta saltuariamente con degli anime original, ossia delle puntate create appositamente da Studio Pierrot. Con l’ultimo di essi incentrato sulla figura di Kakashi Hatake, sorge spontanea una domanda: per quale motivo il Sesto Hokage non è mai presente nel manga?

Questo quesito è un vero e proprio mistero, di cui non esiste alcuna risposta ufficiale. Tuttavia, è facile supporre il motivo per cui, uno dei personaggi più amati, è presente nell’anime e non nel manga.

Kakashi, come molti altri personaggi, non è legato in alcun modo ai protagonisti della nuova generazione. Il Sesto Hokage è stato fondamentale per la crescita di Naruto, Sasuke e Sakura, ma nulla ha a che fare con Boruto, Sarada, Mitsuki e gli altri giovani ninja di Konoha.

Ciononostante, nell’anime lo abbiamo visto fare da maestro a Boruto, oltre che, nell’episodio 211, guidare il Team Ino-Shika-Cho in un revival del passato. La trasposizione animata va però da considerarsi come un’opera a sé, che può permettersi di soddisfare le aspettative del pubblico, che tutt’oggi ritiene Kakashi uno dei personaggi più influenti dell’opera.

Nella versione manga, però, per Kakashi, almeno al momento, non vi è alcuno spazio. Va ricordato che il Sesto Hokage è uno shinobi di ormai tre generazioni fa, già “anziano” ai tempi di Naruto Shippuden. Inoltre, la sua storia è stata già raccontata in modo più che approfondito e non avrebbe alcun senso proseguirla oltre.



C'è inoltre un'ultima, importantissima considerazione da fare. Come riportato dalla pagina Instagram @ilsettimohokage, Mikio Ikemoto ha affermato che dietro l'assenza di Kakashi vi è un motivo ben preciso. Cosa avrà voluto suggerire l'illustratore di Boruto?

Voi preferireste apparizioni sporadiche, secondarie e quasi “inutili”, oppure non vederlo affatto come sta ora accadendo? Vi lasciamo infine a un grande quesito: chi è attualmente più forte tra Naruto e Sasuke?