Boruto, un nuovo percorso: la via del ninja di Kawaki nell'anteprima dell'episodio 227

Terminato l’arco narrativo originale del secondo esame di selezione Chunin, per la serie anime di Boruto: Naruto Next Generations è tempo di avventurarsi in una nuova saga, questa volta incentrata sulla figura di Kawaki.

Dopo aver assistito alla prova finale a cui sono stati sottoposti i suoi amici, e dopo aver sfidato Shinki della Sabbia, Kawaki decide finalmente di diventare anch’esso un ninja. La sua strada è tracciata dalla volontà del Settimo Hokage, che per lui è ormai come un padre e che lo ha già addestrato nel controllo del chakra e dei jutsu.

Affinché Kawaki possa ufficialmente diventare un genin di Konoha, viene deciso che il ragazzo dovrà sostenere una prova speciale, diversa da quella sostenuta dagli studenti dell’Accademia Ninja. L’ex dell’Organizzazione Kara, dovrà affrontare e completare una missione di rango D.

Questa volta, Kawaki non si unirà come di consueto al Team 7, ma dovrà affiancarsi ad altre squadre. Il suo carattere particolare, però, gli impedirà di apprezzare il gioco di squadra con Denki, Metal Lee e Inojin, e di fare gruppo con gli altri giovani ninja della Foglia. Agendo di sua iniziativa e a modo suo, farà continuamente finire nel caos le missioni a cui prende parte.



Sebbene il suo nuovo percorso sembri cominciare nel peggiore dei modi, nella clip in anteprima che trovate in calce all'articolo Kawaki dimostra di essere già uno shinobi abile, in quanto pare aver appreso le basi dell'arte del fuoco.

Riuscirà il protetto del Settimo Hokage a mettere da parte la sua insolenza per diventare uno shinobi degno della Volontà del Fuoco? Vi lasciamo alla nostalgia della foto di Boruto 227 e all'ipotetico, prossimo cambio di outfit per Sarada.