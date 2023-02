Boruto, un pericoloso protagonista fa il suo debutto: chi è Daemon?

Era dall'episodio 220 datato 17 ottobre 2021 che l'anime di Boruto non adattava più l'omonima serie manga. Ora che però i due progetti hanno preso distanza, Studio Pierrot è finalmente tornato a raccontare gli eventi narrati da Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto. Con Boruto 287 ha avuto inizio la Saga dell'assalto di Code.

La morte di Isshiki non ha messo fine ai pericoli corsi da Boruto e Kawaki. Prima di scomparire definitivamente, l'Otsutsuki ha lasciato la sua volontà a Code. A quanto pare l'ultimo dei Kara ancora in vita possiede un Karma, che però è diverso rispetto a quello dei due ninja di Konoha. Code possiede un karma bianco, insufficiente per renderlo un recipiente per gli Ootsutsuki ma perfetto come macchina da guerra.

Code è ancora più potente di Jigen, ma prima di attaccare Konoha necessita di rimuovere i limitatori nel suo corpo e cercare nuovi alleati. In Boruto 288 gli spettatori faranno la conoscenza di Eida, apparsa solamente per poco nel corso della prima puntata di questa nuova saga. Dopodiché, come già sanno i lettori del manga, sarà il turno di conoscere Daemon.

Sulle pagine di Weekly Shonen Jump è stata pubblicata un'inserzione che descrive il personaggio e rende noto il suo character design. Daemon è il cavaliere protettore di Eida, suo fratello minore. Possiede il potere di riflettere gli attacchi a lui indirizzati ed è anche un combattente abile a distanza ravvicinata. E voi, siete curiosi di scoprire la caratterizzazione di questo nuovo personaggio dell'anime?