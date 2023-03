Boruto ha perso tutto: il percorso di vita inverso di padre e figlio

Il capitolo 79 di Boruto cambia per sempre la vita del giovane Uzumaki. Nato e cresciuto avendo tutto ciò che di più bello la vita ha da offrire, il biondo ninja di Konoha perde tutto a causa di Kawaki e del potere onnipotente di Eida. Ecco il parallelismo inverso tra la vita di Boruto e quella di Naruto.

Nonostante Naruto non sia sempre stato presente a causa del suo impegno come Hokage, Boruto è cresciuto con un padre che lo ha amato e protetto. Boruto Uzumaki ha avuto alle spalle una famiglia che lo ha sempre coccolato, con mamma Hinata e Himawari che gli hanno sempre offerto amore incondizionato, e degli amici su cui ha sempre potuto contare in qualsiasi momento della sua vita. Tuttavia, Kawaki lo ha derubato della sua vita prendendosi il suo cognome e la sua storia. Boruto è diventato ora un criminale, ricercato da quelli che fino a poco prima erano i suoi affetti con l'accusa di aver ucciso Naruto Uzumaki. Con questa rivoluzione, Boruto è diventato molto simile al giovane Sasuke.

La storia di Boruto Uzumaki è inversamente proporzionale a quella di Naruto. Se Boruto è cresciuto avendo sempre tutto, Naruto è invece nato e cresciuto senza genitori. Naruto ha dovuto lottare ogni giorno della sua vita per allontanare dalla sua figura il mostro che anni prima distrusse il Villaggio della Foglia e per farsi degli amici. Divenendo un eroe protettore di Konoha, ha infine salvato il suo grande amico Sasuke Uchiha dall'oscurità e realizzato il sogno della sua vita.

Se in età adulta Naruto si è ritrovato circondato da amici, affetto e una famiglia, Boruto si ritrova invece da solo, senza più nessuno a coprirgli le spalle. E voi avevate notato questo parallelismo tra Naruto e Boruto che l'immagine in calce all'articolo descrive alla perfezione?