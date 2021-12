Boruto, un nuovo personaggio sta per debuttare: tornano i samurai del Paese del Ferro

I samurai del Paese del Ferro, che tanto apporto hanno dato durante la Quarta Guerra Ninja, hanno fatto il loro ritorno in Boruto: Naruto Next Generations con Tsubaki, una giovane ragazza che si è aggregata al Team 15 per sostituire Sumire. Ora, però, un altro samurai sta per fare il suo debutto.

Con il secondo esame di selezione chunin e l'arco dedicato alle prime missioni ufficiali di Kawaki giunti al termine, il 2022 della serie anime comincerà con altri episodi originali, il primo dei quali incentrato sulla studentessa straniera Tsubaki Kurogane e sui samurai del Paese del Ferro.

A differenza di quelli visti nel corso della Quarta Guerra Ninja, guidati dallo spadaccino Mifune, il personaggio inedito farà il suo debutto nel corso della puntata 231 e non indosserà la tipica uniforme da samurai. Esso, infatti, appare più come un ronin, ossia un cavaliere errante senza signore.

Il samurai armato di katana si mostrerà, forse per la prima e ultima volta, nel corso dell'episodio intitolato "The Rusty Sword", che verrà trasmesso il 9 gennaio in seguito alla pausa natalizia. Quali abilità metterà in mostra, e perché arriverà a Konoha. Il personaggio, di cui ancora non sappiamo il nome, parrebbe essere in qualche modo legato a Tsubaki.

Vi lasciamo all'illustrazione natalizia di Boruto e alla clip PV di Boruto 230.