Boruto: un personaggio inedito debutta nella nuova illustrazione firmata da Kishimoto

Nel corso della sua carriera Masashi Kishimoto ha ideato decine di personaggi tutti con un design unico e curato, soprattutto nella prima parte del manga di Naruto. Ora, è tornato alla sceneggiatura del sequel, e della nuova serie Boruto: Two Blue Vortex, ma ogni tanto torna a disegnare i suoi ninja, arrivando anche a creare personaggi inediti.

Sono passati oltre quattro anni dall’uscita del videogioco Naruto to Boruto: Shinobi Striker, che sembra aver riscosso una buona accoglienza da parte dei fan della serie e da chi è appassionato del genere picchiaduro a incontri. Per celebrare in qualche modo questo sostegno ricevuto dalla community, Masashi Kishimoto ha quindi deciso di realizzare un’illustrazione inedita, rappresentando il suo solito Naruto, col design visto durante Shippuden, e un ninja dai capelli rossi, mai apparso prima.

Si tratta del nuovo personaggio personalizzabile inserito all’interno del gioco, che, secondo i giocatori sarebbe un rivale inedito di Boruto. La versione personalizzata da Kishimoto si presenta come un ninja adolescente, caratterizzato da una capigliatura molto simile a quella di Naruto, ma rossa cremisi, come la felpa indossata. Inoltre, il misterioso ninja sembra preferire l’arte della spada in combattimento.

Considerato lo status di nuovo rivale, la community ha immediatamente pensato ad un secondo Kawaki, lamentandosi inoltre della scelta di escludere completamente Boruto dall’illustrazione. In realtà, come notato da alcuni, il personaggio in questione avrebbe diversi elementi di design in comune con Boruto, oltre ai capelli, anche la felpa indossata e il ciondolo ricordano molto il look adottato dal figlio del Settimo Hokage.

Voi cosa ne pensate di questo personaggio inedito e dell'illustrazione di Kishimoto? Ditecelo nei commenti.