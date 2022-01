Boruto, quali piani per il 2022? Lo stato attuale di manga e anime

Ormai Boruto: Naruto Next Generations è diventato una certezza. Pur non vendendo quanto Naruto, il sequel con protagonista Boruto si sta difendendo sufficientemente bene nel panorama dei manga, mentre invece l'anime di Studio Pierrot continua a fare faville e a proseguire la sua trasmissione settimana dopo settimana, costantemente.

Il 2021 si è chiuso con grandi scossoni per entrambi i medium: cosa ci sarà nel 2022 per Boruto: Naruto Next Generations? Facciamo il punto sulla trama di entrambi i medium per capire come potrebbe proseguire la storia adesso scritta da Masashi Kishimoto e non più da Ukyo Kodachi.

Partiamo proprio dal manga, arrivato in una fase cruciale della storia. In questo momento, secondo le passate dichiarazioni degli autori, Boruto è oltre metà della storia. Il passaggio tra le generazioni si sta completando, con la sconfitta di Isshiki da una parte e l'indebolimento di Naruto e Sasuke dall'altra. Per realizzarla però è necessaria la morte di Naruto, una morte già anticipata fin dal primo capitolo. Il 2022 potrebbe essere l'anno giusto per questo evento, considerata la situazione attualmente in corso. Così come il precedente, i prossimi 11 capitoli del manga saranno importantissimi in quest'ottica, così da proiettare il protagonista verso un nuovo futuro e lungo un percorso che lo porterà alla fine.

E per quanto riguarda l'anime di Boruto? Il progetto di Studio Pierrot ha visto un'importante accelerazione nel 2021: la scelta dello studio di concentrarsi su eventi scritti nel manga ha pagato, portando notevolmente avanti la storia e l'evoluzione dei personaggi dopo anni di filler. Tuttavia tutto ciò ha avuto anche un prezzo da pagare, ovvero l'avvicinarsi enormemente agli eventi del manga. Il 2022 quindi potrebbe essere un altro anno ricco di filler per Boruto a causa dell'impossibilità di proiettarsi troppo in avanti e dare il via ad eventi che non lascerebbero spazio a stop di alcun tipo.

Non ci sono altre novità particolari per Boruto, che potrebbe avvantaggiarsi - considerata la situazione attuale - anche di un film filler per portare altri spettatori al cinema. Chissà se un progetto del genere avrà abbastanza spinta da essere davvero avviato.