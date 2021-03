Boruto: il piano di Kawaki porterà alla distruzione del Villaggio della Foglia?

Il manga di Boruto: Naruto Next Generations ha portato il Villaggio della Foglia ad affrontare delle gravi perdite in seguito allo spettacolare scontro con il leader dell'Organizzazione Kara, che si è rivelato essere in realtà un Otsutsuki. Dopo aver dato l'addio a uno dei protagonisti, spetterà a Boruto e Kawaki trainare Konoha.

Con la perdita di Kurama e del Rinnegan di Sasuke, il Villaggio della Foglia si trova in balia degli attacchi avversari. Nonostante in seguito alla Qaurta Grande Guerra Ninja sia stata raggiunta la pace tra i vari Paesi, questa grande opportunità potrebbe infatti portare a clamorosi risvolti. Ma non solo, il pericolo dettato dall'Organizzazione Kara non è ancora cessato e Boruto e Kawaki sono consapevoli di ciò.

Dopo aver finalmente fatto ritorno a Konoha, nel capitolo 56 di Boruto i due ragazzi intrattengono un interessante conversazione. Senza Kurama e il Rinnegan, Kawaki capisce che dovrà darsi da fare per proteggere il villaggio dal futuro attacco di Code, che è intenzionato a vendicare il suo amato leader Jigen.

Inoltre, Kawaki rivela a Boruto un metodo con cui potrebbe liberarsi del Karma. Il figlio del Settimo Hokage potrebbe eludere il controllo di Momoshiki e rompere il sigillo cercando a sua volta un altro Recipiente, ossia Code, che è in possesso del Karma bianco. Questo pericoloso piano, però, potrebbe ritorcersi contro Konoha. Nel mentre, Code è già entrato in azione nel capitolo 56 di Boruto.