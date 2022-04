Boruto: il pianto del protagonista diventa virale a causa delle animazioni

Purtroppo, la scena della reazione di Boruto a questo tragico evento è stata caratterizzata da animazioni non proprio all'altezza. In particolare, dunque, è diventato virale il pianto del protagonista , un momento toccante ma che ha fatto parlare di sé a causa delle bizzarre movenze del volto del ninja e che vi abbiamo riproposto in un breve estratto in calce alla notizia. In realtà, nemmeno lo scontro di Boruto col karma attivato è stato particolarmente avvincente a livello qualitativo, motivo per cui l'episodio 246 non è stato propriamente tra i migliori della serie.

L'episodio 246 di Boruto è stato caratterizzato da un evento sconvolgente per il protagonista: la morte di Kagura . La sua dipartita ha inoltre scatenato la rabbia del figlio dell'Hokage che ha così attivato il karma e, in preda alla furia, scagliato un potente rasengan contro Funamushi. Vani risultano i tentativi per cercare di mantenere in vita Kagura che, dopo aver dedicato le sue ultime parole agli amici, si spegne lasciandosi andare ad un sorriso.

Produrre un anime settimanale come Boruto: Naruto Next Generations è un'impresa complessa anche per compagnie di animazione piuttosto grandi e soliti a progetti di questo tipo come Studio Pierrot. In particolar modo, tuttavia, lo scorso episodio sembra aver deluso le aspettative della community.

LMFAOOOAOWOWOW THIS CANT BE REAL pic.twitter.com/u5ln9GS619 — 𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 𝖔𝖋 𝖈𝖔𝖒𝖕𝖑𝖆𝖎𝖓𝖙𝖘 #FREENARUTO (@itsumosad) April 24, 2022

We finally got to witness Boruto’s karma, the water effect and the karma activation was great but I just wish Kagura hadn’t had to die for him to use that😞. #boruto pic.twitter.com/TODtpWvXWx — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 24, 2022