Boruto: piovono critiche sull'anime, il fandom è adirato

Se i fan sono rimasti estasiati dalla bontà delle animazioni di Boruto, con Studio Pierrot che sembra aver fatto un grande passo in avanti con gli ultimi episodi della serie, altrettanto non si può dire per il modo in cui lo studio d'animazione sta adattando la Saga dell'Assalto di Code. Piovono critiche sull'anime di Boruto!

L'arco narrativo in cui si è appena cimentato l'anime è di fondamentale importanza per gli sviluppi della trama. Code ha ricevuto in lascito la volontà degli Otsutsuki da un morente Isshiki. La missione dell'ultimo dell'Organizzazione Kara è quella di far crescere un nuovo Albero Divino e cibarsi del Frutto del Chakra per ascendere a un'esistenza onniscente. Per far ciò, dovrà sacrificare uno tra Boruto e Kawaki alla Decacoda. L'adattamento animato di questa parte della storia non sta però convincendo gli appassionati, in rivolta sui social.

In rete è possibile trovare numerosi commenti dei fan che accusano l'anime di Boruto di star rovinando il Code Arc. Secondo l'insindacabile giudizio dell'utenza le animazioni stanno tralasciando scene chiave, come ad esempio quella toccante in cui Hinata prega per la buona sorte della sua famiglia. La delusione deriva anche dal fatto che l'anime non rende giustizia al materiale originale, poiché gli effetti e le animazioni stanno rovinando l'esperienza visiva. Alcuni fan sono dunque contenti che l'anime di Boruto vada in pausa, e anzi sperano che questo stop duri più del previsto per permettere allo staff di raccogliere risorse e avere più tempo a disposizione per lavorare. Al momento del ritorno Studio Pierrot darà voce alle critiche dei fan e trasformerà Boruto in un anime a trasmissione stagionale e non più settimanale?