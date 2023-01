Boruto: è polemica sul combattimento contro il Meno in Sasuke Retsuden

L'adattamento di Sasuke Retsuden ha riavvicinato quella fetta di utenza che a causa dei troppi archi narrativi originali aveva abbandonato la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations. Tuttavia, anche l'anime tratto dal romanzo di Jun Esaka è cominciato con una grande polemica, scopriamo perché.

In Boruto 282 è cominciato l'adattamento di Sasuke Retsuden, il romanzo di Jun Esaka che porta i coniugi Uchiha in quel del Paese di Redaku in cerca di una cura per una grave malattia che affligge Naruto.

Una antica leggenda narra che anche l'Eremita delle Sei Vie soffrisse della stessa malattia e che trovò una guarigione nell'Osservatorio Astronomico del Paese di Redaku. La struttura è tuttavia diventata una sorta di carcere in cui i prigionieri sono costretti ai lavori forzati per la costruzione di un nuovo telescopio.

Sasuke è stato dunque costretto a farsi imprigionare e a fare i conti con il direttore Zansul per trovare informazioni sul modo in cui il Rikudou Sennin guarì dalla sua malattia. Aggirarsi per la struttura detentiva è tuttavia impossibile, poiché sorvegliata da una guardia speciale, un dinosauro chiamato Meno. Oltre alla svista clamorosa su Sasuke in Boruto 282, l'episodio ha suscitato altre discussioni proseguite anche nei giorni a venire.

La battaglia tra l'Uchiha e il Meno ha creato non poche polemiche, suscitando grasse risate nel pubblico che da tempo non seguiva l'anime. Sui social si trovano infatti numerosi commenti di fan scontenti. Sasuke è passato dal combattere Madara Uchiha e una divinità come Kaguya Ootsutsuki, al battersi con un banalissimo dinosauro. Insomma, se è vero che l'adatamento di Sasuke Retsuden ha riavvicinato numerosi spettatori, è anche vero che gran parte di questi si sono allontanati a causa dello strano scontro.