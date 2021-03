Boruto: è possibile che Sasuke riottenga i poteri perduti?

Nell'ultimo arco narrativo di Boruto abbiamo assistito ai combattimento contro due membri del clan Otsutsuki. In particolare le azioni di Momoshiki hanno gravemente danneggiato Sasuke il quale sembra aver perso definitivamente gran parte delle sue abilità.

In seguito alla sconfitta di Isshiki, Momoshiki sfruttò il Karma di Boruto per prendere possesso del suo corpo ed attaccare il membro del clan Uchiha infliggendogli una ferita a causa della quale l'uomo perse l'utilizzo del Rinnegan. Il capitolo 55 dell'opera sembra confermare che le capacità del ninja siano state limitate per sempre, ma quali sono le possibilità che sia davvero così?

Per rispondere a questa domanda bisogna ricordare come i primi capitoli della serie ci abbiano mostrato uno scontro tra il protagonista e Kawaki, entrambi dotati del Karma, ambientato in un Villaggio della Foglia in gran parte distrutto. Sappiamo che la narrazione prima o poi dovrà giungere a quel momento e se dapprima si ipotizzava la morte degli shinobi più veterani, attualmente con Sasuke notevolmente indebolito e l'addio di Naruto a Kurama, avvenuto tra le pagine di Boruto, non sembra più essere necessario narrare un destino così terribile per tali personaggi.

È possibile che Sasuke recuperi i propri poteri, seppur non in tempi brevi, tuttavia se questo dovesse succedere si otterrebbe come risultato una perdita di importanza del terribile scontro avvenuto col clan Otsutsuki.

Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti.

Ricordo infine che ci siamo chiesti se tra le pagine di Boruto i cercoteri possano realmente morire.