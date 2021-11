Boruto: tutta la potenza della Baryon Mode in una spettacolare scultura in legno

La minaccia di Isshiki Otsutsuki e dell'organizzazione Kara guidata da Jigen sembra essere stata definitivamente eliminata. Una delle più grandi sorprese durante la battaglia col villain è stata la spettacolare e potente Baryon Mode di Naruto, che ha anche portato a pesanti e irreversibili cambiamenti nell'universo di Boruto.

Per attingere ad un potere capace di tenere testa persino ad Isshiki nel corpo di Jigen, infatti l'Hokage ha dovuto dire addio per sempre a Kurama. Il cercoterio che ha vissuto un'intera esistenza nel corpo di Naruto ha deciso di sacrificarsi al suo posto, considerato l'eccessivo consumo di chakra richiesto proprio dalla Baryon Mode.

Ricordando uno dei momenti più importanti e drammatici del sequel, dall'artista del canale YouTube Woodart Vietnam, ha realizzato una scultura in legno impressionante quanto fedele, di cui potete vedere il processo creativo e tutti i dettagli per la resa finale nel video in cima alla notizia. Come commenta lo stesso scultore, ha impiegato un intero mese per studiare il soggetto, selezionare le immagini da prendere come modello, ed effettuare il lavoro. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti.

